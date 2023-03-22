В Британии ответили на обвинения со стороны России по поводу снарядов из обедненного урана, которые планируют передать Украине.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

"Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это - стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", - заявил представитель ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".

Напомним, в Минобороны озвучили, что сейчас Украине больше всего нужны снаряды, дроны, ракеты к HIMARS и ПВО.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.