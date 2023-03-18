Пакт о совместных закупках для нужд Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм должен быть подписан во время встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 20 марта.

Об этом пишет Reuters.

Высокопоставленный представитель ЕС сказал агентству, что многие из 27 стран блока должны подписать так называемое "проектное" соглашение, в котором излагается техническое задание для плана, но точное число этих государств пока неясно, поскольку некоторые из них все еще изучают предложение.

Проект, который будет запущен в понедельник, возглавит Европейское оборонное агентство. Официальные представители Евросоюза заявляют, что этот шаг должен привести к увеличению разовых заказов для оборонных фирм, что побудит их инвестировать в увеличение мощностей и снизить конкуренцию между правительствами, которые завышают цены, пытаясь получить аналогичные заказы. Эта инициатива является частью плана, представленного главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, по выделению миллиарда евро на возмещение странам ЕС расходов на отправку в Украину снарядов из их собственных запасов и еще одного миллиарда евро на совместные закупки.

Дипломаты заявили, что в пятницу правительства ЕС все еще спорили о ключевых деталях из-за разногласий по поводу того, как должен работать план, и отсутствия ясности в отношении объемов боеприпасов в национальных арсеналах. Послы стран-членов ЕС встретятся сегодня для согласования деталей общего плана, чтобы он мог быть одобрен министрами иностранных дел в понедельник, сообщили дипломаты.

Представители Евросоюза говорят, что после этого пройдет еще как минимум несколько месяцев, прежде чем снаряды, заказанные в рамках совместных закупок, поступят Вооруженным силам Украины.

Напомним, по данным Politico, Евросоюз завершает работу над соглашением по боеприпасам Украине на 2 млрд евро.

Ранее мы писали, что в материале DW сообщалось, что в Евросоюзе придумали, как быстрее поставлять Украине боеприпасы. По плану, который хотят утвердить в ближайшее время, страны ЕС должны передать Украине все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая.