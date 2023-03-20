Сегодня, 20 марта, страны Европейского союза согласовали план совместных закупок для Украины одного миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Сообщается, что план был основан на предложении главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля потратить 1 миллиард евро на снаряды из запасов и еще 1 миллиард на совместные закупки.

В среднем это 83 333 снарядов в месяц.

Отметим, что по данным НАТО, Украина тратит по 5 тысяч снарядов в день. То есть, 150 тысяч снарядов в месяц. По оценкам западных СМИ, только 155-мм снарядов украинские войска используют более 90 тысяч в месяц.

Таким образом, при сохранении нынешней интенсивности боевых действий, 83,3 тысячи снарядов в месяц, которые готовы предоставить страны ЕС, это немногим больше половины потребностей ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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