Польский изготовитель боеприпасов, компания Dezamet готовится значительно нарастить производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины. В скором времени на предприятии появится сразу несколько тысяч новых рабочих мест.

Эту информацию приводит ВВС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Dezamet - подразделение государственной оборонной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Компания производит боеприпасы для артиллерии, минометов и гранатометов, в частности артиллерийские снаряды калибра 155 мм, которые являются стандартными для крупнокалиберной артиллерии НАТО. Польша уже производит их для собственных нужд - для САУ двух видов (K9 Thunder и Krab). Варшава передала Киеву некоторое количество Krab еще в прошлом году.

Теперь правительство планирует разместить на предприятии новые заказы на боеприпасы и рассчитывает, что Dezamet расширит их производство.

Это должно утолить "снарядный голод" украинской армии.

Ранее мы сообщали, что 20 марта страны Европейского союза согласовали план совместных закупок для Украины одного миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.