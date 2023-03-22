Украина в ходе военных действий с Россией использует в день от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил газете The Guardian генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В настоящее время бои настолько интенсивные, что Украина использует от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов в день против 20 000 России, сказал Столтенберг.

По его словам, расход снарядов опережает западное производство этих боеприпасов.

"Текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем текущий уровень производства", - сказал Столтенберг.

На днях западные СМИ писали, что производство боеприпасов для Украины и их отправка партнерами задерживаются, так как Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ. Не хватает пороха, пластиковой взрывчатки и тротила.

Также пресса недавно сообщала, что запас боеприпасов у Великобритании "опасно низок" из-за войны в Украине.

Арсеналы опустошены из-за стремления обеспечить снабжение Киева в условиях противостояния с РФ. В связи с этим военный комитет Палаты общин призвал к восстановлению запасов.