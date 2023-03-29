Из-за социальной сети TikTok производители боеприпасов в Норвегии не могут расширить свои мощности.

Об этом сообщает Financial Times.

Один из крупнейших в Европе производителей боеприпасов столкнулся с препятствием на пути к расширению мощностей для выполнения заказов для Украины и других стран, поскольку новый дата-центр для TikTok использует всю лишнюю электроэнергию в этом районе.

Завод Raufoss компании Nammo находится в Норвегии. Там же появились и три дата-центра TikTok, для которых энергетическая компания предоставляет лишнюю энергию в приоритетном порядке.

По словам исполнительного директора Nammo Мортена Брандтцэга, он не может исключать, что это не совпадение. И добавил, что спрос на артиллерийские снаряды вырос более чем в 15 раз.

"Если Nammo закажет мощность, в зависимости от того, сколько ей нужно, то потребуется время, прежде чем появится доступная мощность, поскольку сеть передачи необходимо укрепить", - сказали в компании, распределяющей электричество.

Ранее стало известно, что в штате Юта ограничат доступ детей и подростков к социальным сетям, а также о том, что TikTok в Белом доме назвали угрозой национальной безопасности США.