Сервис TikTok добавит ряд функций, направленных на ограничение времени нахождения детей и подростков в соцсети.

Об этом пишет пресс-служба поддержки сервиса.

На каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет, автоматически будет установлено ограничение экранного времени в 60 минут в день.

При достижении указанного лимита подросткам будет предложено ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться социальной сетью

Дети до 13 лет смогут смотреть видео больше 60 минут в случае, если их родители или опекуны введут пароль.

Напомним, сегодня Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект о запрете в стране популярной соцсети китайской разработки TikTok.

Ранее мы писали, что сотрудникам Минобороны Литвы запретили пользоваться TikTok из-за китайской разведки. А сотрудники Европейской комиссии должны будут удалить приложение с телефонов и других рабочих устройств, чтобы "защитить данные и повысить кибербезопасность".

Также "Страна" рассказывала, что членам Палаты представителей США запретили пользоваться TikTok и приказали удалить приложение.