Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете доступа к социальным сетям людям младше 16 лет. Он считает, что это будет полезно для их психического здоровья.

Об инициативе Стюарт написал в своем Твиттере.

"Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным сетям детей моложе 16 лет", - написал законодатель.

Также он более подробно обосновал свою позицию на своем сайте.

"Молодежь нашей страны сталкивается с беспрецедентным кризисом психического здоровья. Более 40% подростков говорят, что борются с чувством грусти или безнадежности, и более половины родителей выражают беспокойство по поводу психического благополучия своих детей. Никогда не было такого подавленного, тревожного и склонного к самоубийству поколения. Мы обязаны защитить их от первопричины: социальных сетей. Для всех тех, кто говорит, что это будет перегибом со стороны нашего правительства, я понимаю вашу озабоченность. И я разделяю ваше идеологическое убеждение, что большинство инициатив власти обычно делает жизнь хуже, а не лучше. Но у нас есть бесчисленные средства защиты для наших детей в физическом мире: автомобильные кресла и ремни безопасности, заборы вокруг бассейнов, минимальный возраст употребления алкоголя 21 год, минимальный возраст вождения 16 лет. Ущерб, нанесенный поколению Z социальными сетями, неоспорим — так почему же в цифровом мире нет защиты? Давно пора предпринять смелые, всесторонние действия ради наших детей", - считает Стюарт.

Он также процитировал слова Джо Байдена о том, что "молодые люди борются с издевательствами, насилием, травмами и психическим здоровьем", а соцсети нужно привлечь "к ответственности за эксперименты, которые они проводят на наших детях с целью получения прибыли".

Стюарт заявил, что его проект кроме запрета соцсетям предоставлять доступ детям в возрасте до 16 лет также содержит следующие положения:

возлагает на соцсети ответственность за проверку возраста;

требует, чтобы соцсети установили и поддерживали разумные процедуры для защиты конфиденциальности, безопасности и целостности личной информации, полученной от пользователей;

дает государству право возбуждать гражданский иск от имени граждан;

дает родителям право действовать от имени своих детей.

Ранее мы писали, что в США внесли законопроект о запрете TikTok.

В Украине тоже предлагали его запретить из-за волны детских самоубийств.