Администрация президента США Джо Байдена считает, что социальная сеть TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны.

Об этом заявила на брифинге в среду, 1 марта, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она пояснила, что Вашингтон обеспокоен тем, что работа этой социальной сети связана "со сбором данных американцев и потенциальным риском национальной безопасности". Кроме того, Жан-Пьер сообщила, что администрация президента США Джо Байдена уже призывала Конгресс отреагировать на эту угрозу. Она заверила, что в Белом доме китайскую соцсеть не используют.

Приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok появилось в 2018 году. Оно принадлежит китайской компании ByteDance. По данным гендиректора TikTok, пользователями соцсети являются более 100 млн американцев.

Напомним, сегодня комитет Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о запрете в стране TikTok.

Как писала "Страна", законопроект о запрете TikTok внесли в Конгресс 14 декабря. Законодатели настаивают на том, что в США нужно запретить TikTok, поскольку эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая.

Вскоре после этого членам и сотрудникам Палаты представителей США приказали удалить со своих гаджетов социальную сеть TikTok. Сотрудникам палаты стало запрещено скачивать мобильное приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты, а уже установленные приложения их обязали удалить незамедлительно.

А недавно Белый дом дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы удалить TikTok на федеральных устройствах и системах.