В Нидерландах запретят государственным лицам устанавливать TikTok на служебные телефоны.

Об этом заявил госсекретарь МВД Нидерландов Александра ван Хаффелен, пишет NL Times.

Сообщается, что вскоре все рабочие телефоны будут настроены так, чтобы разрешать установку только предварительно одобренных приложений.

В этот список не входят чувствительные к шпионажу приложения. TikTok подпадает под эту категорию.

"В Нидерландах 140 000 чиновников и государственных служащих. Представитель МВД затруднилась сказать, сколько из них используют TikTok на государственных телефонах", - говорится в статье.

Кроме того, многие западные страны обеспокоены TikTok, потому что популярное приложение для социальных сетей принадлежит китайской компании Bytedance. Они опасаются, что компания поделится данными TikTok с правительством Китая.

По словам Ван Хаффелен, правительство планирует разрешать установку только предварительно одобренных приложений на телефоны.

Напомним, Еврокомиссия и Европарламент также запретили китайскую соцсеть TikTok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже в пользу Китая.

Ранее мы писали, что Комитет конгресса США одобрил законопроект о запрете в Штатах соцсети TikTok.