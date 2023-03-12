Еврокомиссия и Европарламент запретили китайскую соцсеть TikTok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссия с 15 марта запретила своим сотрудникам иметь на служебных телефонах приложение TikTok. Это же правило распространяется и на личные смартфоны, если на них скачаны рабочие программы.

"Еврокомиссия должна быть уверена в том, что ее сотрудники хорошо защищены на фоне растущих угроз кибербезопасности. Поэтому наша обязанность, как можно раньше реагировать на потенциальные угрозы в сфере кибербезопасности", - говорят в ЕК. Такие же правила ввели и в Европарламенте.

Незадолго до этого правительства США и Канады приняли похожие меры. В США президент Джо Байден установил 30-дневный срок, в течение которого сотрудники госадминистрации должны удалить мобильное приложение со служебных телефонов и других приборов. То же самое действует в Конгрессе, в Госдепартаменте, в Пентагоне.

В Канаде запрет приложения TikTok на служебных телефонах для членов правительства вступил в силу незамедлительно. Председатель совета казначейства страны Мона Фортье подчеркнула, что речь идет "о большом риске безопасности личных данных". Запретил депутатам и сотрудникам пользоваться мобильным приложение и парламент Дании, в качестве причины назвав риск шпионажа.

В Эстонии TikTok уже два года запрещен на мобильных телефонах официальных лиц. Если властям и министерствам приходится пользоваться TikTok, например, потому что они сами ведут там каналы для общения с населением, то для этих целей должны использоваться отдельные устройства. В то же время эстонское правительство дало понять, что частным лицам только суд может полностью запретить пользоваться этим приложением.

В Германии запрет на использование приложения TikTok на служебных устройствах действует в отдельных государственных учреждениях.

Ранее мы писали, что сотрудникам Минобороны Литвы запретили пользоваться TikTok.

А в Белом доме эту соцсеть назвали угрозой национальной безопасности США.