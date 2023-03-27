На сайте президента появилась петиция с призывом запретить TikTok на территории Украины.

"Так как сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", - пишет автор.

Петиция набрала более 2900 голосов, сбор подписей продлится еще 90 дней.

Как писала "Страна", Зеленского просили возобновить расследование дел о деятельности Порошенко и оставляли петицию с призывом не выселять монахов из Киево-Печерской лавры.

Также украинского президента просили присвоить главкому ВСУ Залужному звание Герой Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.