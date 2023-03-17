На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием "возобновить расследование дел о деятельности Петра Порошенко".

Автор петиции предлагает привлечь к ответственности Порошенко и других чиновников, которые подписывали "Минские соглашения", "Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола", а также причастных к созданию схем поставок угля с территории "ЛДНР".

На данный момент петицию подписали более 2500 человек.

Как писала "Страна", в октябре 2021 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда закончила рассмотрение жалоб по поводу дела "Роттердам +". Она отказала в удовлетворении жалоб на закрытие уголовного производства по этому делу. Таким образом, закрытие дела еще раз подтверждено.

Напомним, дело "Роттердам+" касается самой большой коррупционной схемы времен правления Петра Порошенко, которая в трактовке правоохранителей нанесла государству ущерб на сумму почти в 19 миллиардов.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года САП в четвертый раз закрыла уголовное дело по схеме "Роттердам+". Решение принимал руководитель группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив.