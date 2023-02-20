Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель разыграли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Вован и Лексус позвонили Меркель от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Когда звонящий спросил мнение экс-канцлера по поводу мирных переговоров с Россией, Ангела Меркель ограничилась фразой от том, что "главное - это то, что Запад остаётся единым".

Обсуждая Минские соглашения, она заявила, что "не видит смысла копаться в 2014 году". Но признала, что соглашения дали Украине "больше времени для развития между 2014 и 2021 годами" и возможность "отвечать на агрессию Путина иначе, чем в 2014 году".

В пресс-службе Меркель подтвердили факт разговора.

Напомним, в декабре в интервью немецкому Die Zeit Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения дали Украине "драгоценное время". Также она сообщила, что сомневается, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине.

Также бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил ее слова, сказав, что Минские договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.