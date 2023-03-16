Суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому.

Об этом сообщает Фейсбук Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"16 марта 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Украины, подозреваемому в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим государству более 30 млн долл. США ущерба. Суд признал подозрение обоснованным и частично удовлетворил ходатайство, применив к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 9 997 900 грн", - сказано в посте.

Подозреваемый не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения обязан внести средства на соответствующий счет ВАКС.

Также на бывшего министра возложены следующие обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и в суд;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы, выезде за пределы Киева и Киевской области;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями.

Срок действия обязанностей – до 16 мая.

Вердикт суда может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня провозглашения.

Как мы писали, в конце февраля НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Украины и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру.

Также мы подробно рассказывали, как НАБУ, Коболев и Пивоварский вызвали раскол в прозападных кругах в Украине.