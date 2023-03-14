Сегодня, 14 марта, Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 миллионов гривен.

Об этом сообщили на заседании суда.

ВАКС рассмотрел ходатайство антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения на содержание под стражей с правом внесения залога 365 млн гривен.

В результате суд решил наложить на Коболева дополнительную обязанность носить электронный браслет, а залог оставил на уровне 229 млн гривен, оставив решение апелляционной палаты ВАКС от 1 марта 2023 года без изменений.

Напомним, 19 января 2023 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает следствие, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Однако Коболев так и не внёс залог, после чего САП обратился в суд с ходатайством о взятии Коболева под стражу с увеличением суммы залога.

Ранее мы писали, в Центре противодействия коррупции сообщили, что общая сумма трех премий экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, который накануне не смог заплатить 229 миллионов гривен залога, составляет 616 млн грн.