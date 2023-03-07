Общая сумма трех премий экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева, который накануне не смог заплатить 229 миллионов гривен залога, составляет 616 млн грн.

Такие данные публикует глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин со ссылкой на решение ВАКС:

премия в 2017 г. – 12 млн грн;

в 2018 – 266 млн грн;

в 2021 – 338 млн грн;

Виталий Шабунин пишет, что это только премии, без учета зарплаты Коболева в один миллион гривен в месяц.

При этом САП заявляла, что ни один банковский счет Коболева в рамках дела о незаконном получении премии в 10 млн долларов, не был арестован или заблокирован.

Вчера был последний день, когда арестованный Коболев мог внести залог в размере 229 млн гривен. Эти средства друзья и родные Коболева пытались собрать через донаты, обратившись за помощью к украинцам, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в обществе, учитывая огромный размер премий и зарплат в госкомпании, которые ранее получал Коболев.

Напомним, в январе НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в незаконном завладении сотен тысяч миллионов.

Ранее в отдельном материале мы подробно рассказывали, почему НАБУ объявило подозрение Андрею Коболеву.