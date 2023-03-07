Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев до сих пор не внес залог в размере 229 млн грн по уголовному делу о незаконном получении премии в 10 млн долларов в 2017 году.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, крайняя дата внесения залога истекла вчера.

"Кроме того, заметим, что вопреки распространенной в некоторых СМИ информации, по состоянию на сегодняшний день никакие счета подозреваемого суд не арестовывал в этом уголовном производстве", - сообщают в САП.

Напомним, ранее друзья и родные Коболева объявили сразу несколько сборов средств на залог.

Однако по состоянию на понедельник через Монобанк удалось собрать лишь 154 тысячи гривен из намеченных десяти миллионов.

Как сообщалось, кроме того, что суд определил залог в 229 миллионов гривен, на Андрея Коболева также возложили обязанности прибывать по первому вызову, не уезжать из Украины, сообщать об изменении места проживания, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорт.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему НАБУ объявило подозрение Андрею Коболеву.