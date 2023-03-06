6 марта истекает срок, когда экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, согласно решению Апелляционной палаты ВАКС, должен внести судебный залог в размере 229 млн грн по уголовному делу в незаконном получении премии в 10 млн долларов в 2017 году.

Друзья и родные Коболева объявили сразу несколько сборов средств на залог: физические лица могут донатить на карту Монобанка, для более крупных сумм принимаются оплаты на расчетный счет по реквизитам, а также на криптосчет.

Однако через "Монобанк" на данный момент удалось собрать лишь 154 тысячи гривен из намеченных 10 млн.

Сам Коболев утверждает, что у него нет денег на залог, что уже вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, учитывая, что только одна полученная Коболевым премия в 10 млн долларов (по факту которой и расследуется уголовное дело) почти в два раза больше, чем требуемая сумма залога.

К слову, кейс Коболева - это не первый публичный сбор на судебный залог. До этого донаты на залог 4 млн грн для обвиняемого в наркодиллерстве Юрия Чернецкого собирала его жена, певица Инна Воронова. Однако собрать необходимую сумму так и не удалось. Сейчас Чернецкий отбывает 5-летний срок в тюрьме, а жена его бросила.