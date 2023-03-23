Появилась петиция о присвоении звания Героя Украины главкому ВСУ Валерию Залужному.

Петиция зарегистрирована в четверг, 23 марта, на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

К вечеру она набрала уже 74 голоса.

Звание Героя Украины Залужному автор петиции предлагает присвоить "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "за человечность как боевого командира".

Ранее мы рассказывали, что бывший генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко заявил о попытке власти "закрыть рот героям войны и связать руки лично Валерию Залужному".

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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