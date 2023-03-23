Зеленского просят присвоить главкому ВСУ Залужному звание Герой Украины. Петиция
Появилась петиция о присвоении звания Героя Украины главкому ВСУ Валерию Залужному.
Петиция зарегистрирована в четверг, 23 марта, на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
К вечеру она набрала уже 74 голоса.
Звание Героя Украины Залужному автор петиции предлагает присвоить "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "за человечность как боевого командира".
Ранее мы рассказывали, что бывший генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко заявил о попытке власти "закрыть рот героям войны и связать руки лично Валерию Залужному".
Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.