Главком ВСУ Валерий Залужный 7 марта провел встречу с несколькими иностранными высокопоставленными военными.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

Залужный встретился с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - командующим ВС США в Европе генералом сухопутных войск ВС США Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генералом Раймундом Анджейчаком и командующим Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.

"Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на восточном направлении. В частности, на ходе событий в Бахмуте. Не менее детально обсудили поставки военной помощи – вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными.

Продолжили диалог о подготовке украинских военных. Договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях", - сказано в посте.

На днях Залужный поговорил по телефону с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

11 февраля главком ВСУ тоже созванивался с Милли и сообщил ему об использовании Россией морских надводных дронов.