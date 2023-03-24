Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал законы, ограничивающие использование социальных сетей несовершеннолетними.

Об этом пишет AP.

По новым правилам компании-владельцы соцсетей обязаны проверять, чтобы новым пользователям на момент создания аккаунта исполнилось 18. Тем, кому меньше, понадобится согласие родителей.

Для детей устанавливается так называемый "комендантский час" - с 22.30 до 6.30. Кроме того, соцсетям запрещено собирать персональные данные несовершеннолетних.

Также соцсетям запрещается использовать дизайн или функции, "вызывающие зависимость".

Республиканцы в парламенте штата считают, что эти законы позволят оградить детей от интернет-зависимости и защитить от нацеленной на них рекламы.

Законы должны вступить в силу в марте 2024 года.

Ранее мы писали, что сервис TikTok добавит ряд функций, направленных на ограничение времени нахождения детей и подростков в соцсети. На каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет, автоматически будет установлено ограничение экранного времени в 60 минут в день.

При достижении указанного лимита подросткам будет предложено ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться социальной сетью.

Также "Страна" рассказывала, что в Instagram ввели новые функции для безопасности подростков.