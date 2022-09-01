Социальная сеть Twitter запустила в тестовом режиме опцию редактирования постов для пользователей, которые оформили ежемесячную платную подписку на Twitter Blue.

Об этом пишет издание TechCrunch.

Известно, что на первых этапах отредактировать пост можно будет только в течение получаса после публикации. У твитов появятся соответствующие пометки с указанием даты внесенных изменений. Нажав на нее, пользователи смогут изучить историю редактирования.

По данным издания, Twitter Blue на данный момент доступен только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Стоимость подписки составляет 4,99 долларов. Соцсеть пока не сообщила о планах добавить подписку в других странах и функцию редактирования твитов для остальных 237 млн пользователей, которые не платят за преимущества соцсети.

Twitter начал работать над кнопкой редактирования постов в апреле 2022 года, а разработкой занимается еще с 2021-го. Глава потребительского отдела компании Джей Салливан говорил, что это долгий процесс, так как необходимо сделать опцию наиболее безопасной - ведь функция, предназначенная для исправления орфографических ошибок, может быть использована не по назначению. Например, ее могут использовать, чтобы изменить контекст или смысл поста.

Ранее мы писали, что бывший сотрудник Twitter обвинил компанию в утечке конфиденциальных данных пользователей. По его словам, в компании царит "хаотичная и безрассудная среда", которая позволяет слишком многим сотрудникам получать доступ к данным пользователей.

Также "Страна" сообщала, что Facebook, Instagram и Twitter отслеживают больше половины страниц, которые посещают пользователи интернета.