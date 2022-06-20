Telegram предлагает пользователям поддержать свое приложение платной подпиской

Telegram запустил платную премиум-подписку, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям. Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривен.

За эти деньги Telegram предлагает такие функции:

  • возможность отправлять файлы до 4 Гб (сейчас ограничения в 2 Гб);
  • расшифровка голосовых сообщений;
  • удвоение лимитов;
  • ускоренная загрузка фото, видео и файлов;
  • отключение рекламы в каналах;
  • дополнительные реакции и стикеры;
  • больше возможностей по управлению чатами;
  • значок подписчика рядом с аватаркой;
  • возможность создания активных видеоаватаров;
  • разные иконки приложения;
  • администраторы групп теперь могут подключить заявки на вступление;
  • появление галочек верификации;
  • боты научились проводить викторины и тесты, принимать платежи;
  • на начальной странице теперь можно разместить фото;
  • для пользователей Android добавили предпросмотр чатов и автоматическую загрузку медиа-файлов в галерею.
  • загрузка фото или видео со сторонних приложений в Telegram и другое.

Отметим, что россияне во время войны стали меньше доверять телевидению и больше верить сообщениям в Telegram.

А его основатель Павел Дуров стал гражданином ОАЭ. Теперь у основателя Telegram четыре паспорта.

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