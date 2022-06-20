Отправка больших файлов, расшифровка голосовых сообщений и без рекламы. Telegram запустил премиум-подписку
Telegram запустил платную премиум-подписку, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям. Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривен.
За эти деньги Telegram предлагает такие функции:
- возможность отправлять файлы до 4 Гб (сейчас ограничения в 2 Гб);
- расшифровка голосовых сообщений;
- удвоение лимитов;
- ускоренная загрузка фото, видео и файлов;
- отключение рекламы в каналах;
- дополнительные реакции и стикеры;
- больше возможностей по управлению чатами;
- значок подписчика рядом с аватаркой;
- возможность создания активных видеоаватаров;
- разные иконки приложения;
- администраторы групп теперь могут подключить заявки на вступление;
- появление галочек верификации;
- боты научились проводить викторины и тесты, принимать платежи;
- на начальной странице теперь можно разместить фото;
- для пользователей Android добавили предпросмотр чатов и автоматическую загрузку медиа-файлов в галерею.
- загрузка фото или видео со сторонних приложений в Telegram и другое.
Отметим, что россияне во время войны стали меньше доверять телевидению и больше верить сообщениям в Telegram.
А его основатель Павел Дуров стал гражданином ОАЭ. Теперь у основателя Telegram четыре паспорта.
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