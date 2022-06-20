Telegram запустил платную премиум-подписку, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям. Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривен.

За эти деньги Telegram предлагает такие функции:

возможность отправлять файлы до 4 Гб (сейчас ограничения в 2 Гб);

расшифровка голосовых сообщений;

удвоение лимитов;

ускоренная загрузка фото, видео и файлов;

отключение рекламы в каналах;

дополнительные реакции и стикеры;

больше возможностей по управлению чатами;

значок подписчика рядом с аватаркой;

возможность создания активных видеоаватаров;

разные иконки приложения;

администраторы групп теперь могут подключить заявки на вступление;

появление галочек верификации;

боты научились проводить викторины и тесты, принимать платежи;

на начальной странице теперь можно разместить фото;

для пользователей Android добавили предпросмотр чатов и автоматическую загрузку медиа-файлов в галерею.

загрузка фото или видео со сторонних приложений в Telegram и другое.

Отметим, что россияне во время войны стали меньше доверять телевидению и больше верить сообщениям в Telegram.

А его основатель Павел Дуров стал гражданином ОАЭ. Теперь у основателя Telegram четыре паспорта.