Бизнесмен Павел Дуров официально объявил, что в этом месяце будет представлен Telegram Premium - платная версия мессенджера с дополнительными возможностями.

"Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, - это сделать повышенные лимиты платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволяет любому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции", - заявил Дуров.

По его словам, все существующие функции остаются бесплатными, и появится множество новых бесплатных функций. Более того, даже пользователи, не подписавшиеся на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium, или добавлять премиум-реакции если они уже есть под сообщением.

Ранее мы писали, что Телеграм запустил автоматический перевод постов с украинского языка. Чтобы включить кнопку "Перевести", нужно перейти в раздел "Настройки" и выбрать функцию "Языки".

Также "Страна" сообщала, что Павел Дуров заявил, что после просьб пользователей команда мессенджера приняла решение не ограничивать работу Телеграм-каналов в Украине и в России.