Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Теперь у бизнесмена четыре гражданства - помимо Эмиратов, это Россия, Франция и карибское государство Сент-Китс и Невис.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По словам источника, близкого к Telegram, гражданство ОАЭ Дуров получил в феврале 2021 года. Дуров ещё с 2017 года живет в Дубаи.

Для путешествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китс и Невис был уместен только в первые годы после эмиграции бизнесмена из России.

"Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%", — сказал источник, близкий к Telegram. Он добавил, что срок действия российского паспорта Дурова "уже истек".

Напомним, Павел Дуров рассказал о конфликте с ФСБ, причине продажи сети "ВКонтакте" и своих украинских корнях.

Ранее мы писали, что Дуров, Мильнер и Швидлер попросили Forbes не называть их "российскими миллиардерами".

Также "Страна" сообщала, что Дуров потроллил Путина иллюстрацией к обновлению Telegram.

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