Журнал Forbes пишет, что ряд бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне санкций попросили издание не называть их "российскими миллиардерами". В их числе — Павел Дуров, Юрий Мильнер, Евгений Швидлер.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться, — сообщил изданию его представитель. — Дуров в 2014 году говорил, что не намерен жить и работать в России".

Не называть его россиянином попросил партнер Абрамовича и глава компании Millhouse Евгений Швидлер. К журналу обратился его деловой партнер, заявивший, что Швидлер "не является и никогда не был гражданином России.

"Юрий Мильнер родился в Москве и окончил МГУ. Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году, а с 2014-го живет в Калифорнии. По словам предпринимателя, он не был в России с 2014 года и никогда не встречался с Путиным", - пишет Forbes.

Ранее мы также писали, что после введения санкций российские олигархи перестали скупать яйца Фаберже на аукционах. Из-за этого аукционные дома несут огромные убытки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.