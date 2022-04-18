Телеграм-канал владельца мессенджера Павла Дурова "Durov's Channel" сообщает о выпуске обновления, которое позволяет осуществлять перевод новостей с украинского и нескольких других языков.

Чтобы включить кнопку "Перевести", нужно перейти в раздел "Настройки" и выбрать функцию "Языки", говорится в сообщении.

"Мы признаем, что Телеграм стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что предоставляемые нами инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", – пишет Телеграм-канал Дурова.

В конце февраля "Страна" сообщала, что Павел Дуров пригрозил из-за военного конфликта частично или полностью ограничить работу Телеграм-каналов в Украине и России. Он мотивировал это тем, что каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. А у модераторов мессенджера нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Однако вскоре Дуров заявил, что после просьб пользователей команда мессенджера приняла решение не ограничивать работу Телеграм-каналов.