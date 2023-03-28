Франция планирует увеличить поставки Украине боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Figaro.

"Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, чтобы довести их количество до 2 тыс. в месяц", - заявил он.

Лекорню также сообщил, что "в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T".

В то же время издание Euractiv пишет, что Болгария через посредников собирается продать Украине большое количество советских боеприпасов.

Болгария рассчитывает передать старые боеприпасы стоимостью 175 миллионов евро государственному военному заводу, а взамен получить современные боепрпиасы.

Речь о "сотнях тысяч боеприпасов".

"Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте", - заявил бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев.

Ранее сообщалось, что страны ЕС подпишут пакт о совместных закупках снарядов для Украины.

Также мы писали, что польская компания нарастит производство боеприпасов в рамках плана ЕС по снабжению Украины снарядами.