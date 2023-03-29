Военные инструкторы вооруженных сил Швеции в рамках базовой общевойсковой подготовки ВСУ в Великобритании проводят занятия по организации и проведению засадных и боевых действий в лесистой местности.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины", - говорится в сообщении

Под руководством инструкторов, новобранцы Вооруженных Сил Украины становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления.

Напомним, с начала марта двадцать украинских военных проходят обучение в Италии по изучению работы зенитно-ракетного комплекса SAMP-T.

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