В среду, 29 марта, Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

2. 28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

3. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.



4. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону.

5. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Были сбиты вражеские БПЛА Орлан-10 и ZALA.



Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

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