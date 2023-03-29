Вечером в среду, 29 марта, в поселке Гвардейское, расположенном рядом с аэропортом Симферополя, прогремел взрыв. В поселке находятся военный аэродром и авиабаза.

О нем сообщают крымские паблики.

По свидетельствам очевидцев, взрыв был довольно мощный, в окрестных домах задрожали оконные стекла.

"Глава администрации" Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин заявил, что сработала ПВО. В пабликах уточняют его слова, добавляя, что был сбит беспилотник.

Их информацию подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

А спикер крымских "властей" Олег Крючков опубликовал фото с места взрыва в Гвардейском. Он заявил, что средствами радиоэлектронной борьбы был сбит беспилотник, скорее всего "Стриж".

Ранее, чуть больше недели назад, крымские паблики писали о взрывах в Джанкое. По их данным, перед взрывами был замечен дрон.

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