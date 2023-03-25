Автомобили, едущие по Крымскому мосту, досматриваются на сто процентов - правоохранители проверяют абсолютно весь транспорт.

Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев, пишут российские медиа.

При этом власти РФ утверждают, что поездкам на отдых в Крым досмотры не помешают.

"Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться к летнему сезону, когда пойдет уже период отпусков, увеличится автомобильное движение", - добавил он.

Кроме того, в РФ планируют с мая увеличить количество поездов на Крым и обеспечить морские перевозки со стороны материка.

"То есть даются сигналы, что в Крыму этим летом курортный сезон состоится. Отметим, что в 2022 году турпоток упал, по российским данным, на 37%. При этом в 2023 году ситуация обещает быть еще более напряженной с учетом участившихся атак беспилотников на полуостров и угрозу украинского контрнаступления на юге", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если Украина предпримет попытки отвоевать Крым, "это станет основанием для применения всех средств защиты, включая те, которые предусмотрены основами доктрины ядерного сдерживания".

Также "Страна" рассказывала, что военные призвали украинцев даже не думать о купальном сезоне в Одессе этим летом.