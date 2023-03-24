О купальном сезоне в Одессе на этот год можно забыть из-за минной опасности.

Об этом заявила представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вряд ли это будет так скоро, потому что степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодняшний день рано говорить, что побережье - это курортная зона. Скорее всего, это зона обороны", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что противник в настоящее время использует в Черном море не менее 13 единиц корабельной группировки. Они рассредоточены по всей акватории, так как россияне обеспокоены их безопасностью.

Напомним, что прошлым летом в Одессе мужчина пошел купаться в море и подорвался на мине. Ему оторвало голову. Таких случаев за лето было несколько, но пляжный сезон в Одессе все равно был в разгаре.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.