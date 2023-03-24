"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов создал ЧВК "Конвой". О появлении в Крыму профессионального военного подразделения он сам рассказал в марте в эфире местного телевидения.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории".

Аксенов сообщил, что в подразделении "ребята, прошедшие все что можно, у руководителей — по несколько Орденов Мужества". Незадолго до этого в телеграм-канале с названием "Конвой" появилось видео, на котором Аксенов инспектирует позиции нового подразделения.

По данным издания, руководит этой организацией Константин Пикалов (позывной "Мазай") – правая рука основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и куратор "Вагнера" в Африке.

Неназванный бывший участник ЧВК сообщил изданию, что формально "Конвой" – это БАРС, боевой армейский резерв (система призыва резервистов в армию РФ). Его члены заключают два контракта: один с "Конвоем", второй – с министерством обороны России, чтобы иметь гарантированные выплаты в случае ранения или смерти.

По словам собеседника издания, ему платили около 200 тысяч в месяц, командиры же получали около 300 тысяч рублей. Кроме того, прослужившим в подразделении год обещают землю "в Крыму или Абхазии".

К моменту, когда ЧВК начинала формироваться и туда устроился собеседник "Важных историй", в составе подразделения было около 300 человек.

Издание отмечает, что сейчас позиции "Конвоя" расположены в соседней с Крымом Херсонской области. Подразделение хорошо оснащено. В том числе у него есть современные российские танки Т-90 и прочее тяжелое вооружение.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров хочет создать свою ЧВК после отставки и составить конкуренцию Евгению Пригожину.

Также появилась информация, что "Газпром" создает собственную частную военную компанию.