Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на фоне сокращения снабжения своей частной армии, готовится свернуть свою деятельность в Украине и перебросить ЧВК в Африку.

Об этом пишет Bloomberg.

Пригожин "борется с нехваткой личного состава и боеприпасов в Украине", пишут источники издания. По словам источников, Кремлю не нравится "независимость" Пригожина.

На эту публикацию отреагировал сам Пригожин комментарием, который публикует его пресс-служба: "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины".

Сегодня Пригожин записал большой комментарий для российских журналистов о ситуации вокруг Бахмута и в целом на фронте, где заявил, что украинские войска в ближайшее время попытаются наступать на четырех направлениях - на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Бахмут (по утверждению Пригожина, на бахмутском направлении сосредоточено до 80 тысяч украинских войск), а также на южном фронте с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

В ходе этого комментария Пригожин необычно уважительно отзывался о министерстве обороны РФ, почти не критиковал его и в целом говорил, что "все будет в порядке", если заранее принять меры по противодействию планам ВСУ.

Ранее Пригожин дал понять, что хочет идти в политику "после взятия Бахмута". Он подтвердил планы идти в президенты в 2024 году, но не России, а Украины.

Напомним, что в России за критику военных теперь можно получить 15 лет тюрьмы.

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