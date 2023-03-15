В Московской области РФ задержали 25-летнего мужчину с двумя автоматами, который назвал себя бойцом ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органов.

"Мужчину остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов, в багажнике автомашины Honda Pilot лежали два автомата АКМС и 30 патронов к ним", - утверждает источник.

По данным издания, задержанный сказал дознавателям, что заключил контракт с одной из структур ЧВК "Вагнер" и ранее воевал в Украине. По словам собеседника РБК, в отдел полиции приезжал представитель руководства частной военной компании.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что такого человека "у нас не было и нет". Пригожин также утверждает, что представители его ЧВК в полицию по этому вопросу не выезжали.

На мужчину, который оказался уроженцем Алтайского края, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

Ранее мы писали, что 28-летний мужчина в неадекватном состоянии пытался проникнуть в мавзолей на Красной площади в Москве, чтобы лежащий там Ленин "отпустил ему все грехи", как сам он объяснил впоследствии.

Также мы сообщали, в Москве за драку в ресторане и нападение на полицейского задержали внебрачного сына Жириновского.