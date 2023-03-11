В субботу утром, 11 марта, 28-летний мужчина в неадекватном состоянии пытался проникнуть в мавзолей на Красной площади в Москве, чтобы лежащий там Ленин "отпустил ему все грехи", как сам он объяснил впоследствии.

Об этом сообщают российские медиа.

Полицейские заметили мужчину из-за его странного поведения и при попытке приблизиться к мавзолею. Его тут же передали психиатрам, нашедшим у него признаки душевной болезни.

Напомним, в начале февраля предпринималась еще одна попытка проникновения в мавзолей. Мужчина попытался открыть дверь и похитить тело Ленина. У него также было диагностировано психиатрическое расстройство, но еще и на фоне опьянения.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад в Москве на Красной площади мужчина попытался полить маслом мавзолей Ленина, крича "Вставай, вставай!". По информации СМИ, задержанный страдал психическим расстройством и нуждался в лечении.

Также "Страна" писала, что в России пока не собираются выносить тело Владимира Ленина из мавзолея. В Кремле заявили, что такой вопрос на данный момент не входит в повестку дня.