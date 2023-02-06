В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося похитить тело Владимира Ленина из мавзолея.

Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 42-летний москвич ночью пришел на Красную площадь и попытался открыть дверь мавзолея.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его. Им он и сказал, что хотел похитить тело Ленина.

На место вскоре прибыли врачи. У мужчины выявили психическое расстройство на почве опьянения.

Москвич трудился сборщиком мебели, пять лет назад развелся с женой, с которой воспитывал троих сыновей. После развода переехал в квартиру мамы и пристрастился к спиртному. Последний месяц работы почти не было, поэтому все свободное время он проводил в компании случайных знакомых, пишет "Московский комсомолец".

Утром 5 февраля он поехал к школьному другу в Пушкино, а уже в 23 часа оказался на Тверской улице, где с кем-то распивал спиртные напитки. Дальнейшие события мужчина не помнит.

Напомним, в России пока не собираются выносить тело Владимира Ленина из мавзолея.

Ранее мы писали, что несколько лет назад в Москве на Красной площади мужчина попытался полить маслом мавзолей Ленина, крича "Вставай, вставай!"

Также "Страна" рассказывала, что в РПЦ предложили после похорон Ленина сделать в мавзолее музей репрессий.