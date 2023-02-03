В России задержан администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов в рамках уголовного дела о вымогательстве.

Об этом сообщают российские СМИ.

При этом телеграм-канал "112" и государственное информагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы утверждают, что Гусов якобы является учредителем известного телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ".

"ВЧК-ОГПУ" это опровергает.

"В связи с этим хотелось бы отметить, что у нас нет учредителей. Александр Гусов к деятельности канала никогда никого отношения не имел и не имеет. Его дело никак не связано с ВЧК-ОГПУ", - сообщает телеграм-канал.

В правоохранительных органах добавили, что Гусов проходит по одному делу с журналистом агентства "Росбалт" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Александром Шваревым, который объявлен в розыск.

По данным правоохранителей, сумма ущерба по делу о крупном вымогательстве у бизнесмена, создателя Yota Альберта Авдоляна, фигурантами которого являются Гусов и Шварев, составила 12 млн рублей. Как рассказали в московском главке МВД, в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него деньги. В случае отказа от выплаты они угрожали разместить в медиапространстве вымышленную информацию, порочащую его деловую репутацию.

Ранее "Страна" сообщала, что в России подозревают жителя Москвы в управлении белорусским оппозиционным телеграм-каналом "Nexta".

Мы также рассказывали, что известная российская телеведущая Ксения Собчак проходит по уголовному делу о вымогательстве в качестве подозреваемой.