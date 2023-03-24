Сегодня, 24 марта, в оккупированном Севастополе сообщают о взрывах в районе бухты Омега.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Паблики пишут, что взрывы похожи на гром, местные жители сообщают, что у них "дрожали окна".

Также пишут - что-то пытались сбить с корабля, "пока неизвестно что".

Официальной информации об этом не было.

Ранее мы писали, что по Джанкою был нанесен удар беспилотниками.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.