Российские "власти" Крыма подтверждают атаку беспилотников и работу ПВО в Джанкое.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Джанкое обломки сбитого дрона повредили дом и магазин. Один человек ранен.

"Глава администрации" Джанкоя Игорь Ивин уточняет, что в больницу с осколочным ранением доставлен мужчина 33 лет.

"Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой – возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", – заявил Ивин.

В сети появилось фото и видео с поврежденного магазина. Судя по кадрам, он получил значительные повреждения.

Напомним, что недавно в Крыму сообщали о взрывах в районе аэропорта "Бельбек" в Севастополе.

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