В Крыму сообщают о взрывах в районе аэропорта "Бельбек" (находится на северо-западе Севастополя).

Об этом пишут крымские телеграм-каналы

Местные "власти" назвали эти сообщения "ложью".

"Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", - написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Аэропорт "Бельбек" с 2014 года не совершает гражданских рейсов, а обслуживает только самолеты ВКС РФ.

Напомним, в феврале в Севастополе произошел крупный пожар.

Также сообщалось, что в Севастополе заявляли об атаке беспилотников.

Тем временем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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