В Севастополе утром в четверг, 16 февраля, заявили об атаке беспилотников. Два уже сбиты над морем, сообщил назначенный Россией "губернатор" Михаил Развожаев.

Местные паблики пишут, что с утра перекрыли движение пассажирского катера через бухту и людей будут развозить автобусами. То есть, воздушный бой идет, видимо, со стороны моря.

Напомним, этой ночью россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар. Как сообщили в командовании Воздушных сил, россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.

Также мы писали о том, что по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, РФ изменила тактику нанесения ударов.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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