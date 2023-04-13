В четверг, 13 апреля, в Украине идет уже 414-й день войны с Россией

Детально о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 12 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

13 апреля

10.37 Голосование в Верховной Раде по возвращению надбавок военным не гарантирует эти выплаты, заявил "Радио свобода" глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он фактически признал ранее заявленную депутатами информацию о том, что в поправке Дмитрия Разумкова в законопроект N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника, за счет чего это удастся сделать.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает всего 2 с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", - сказал Гетманцев.

Напомним, что проголосованный законопроект о возвращении 30 тысяч военным в тылу рядом депутатов оценивается как нереалистичный. Потому что в бюджете не заложены на него деньги (требуется дополнительно почти 150 миллиардов гривен). А следовательно - для начала нужно проголосовать за изменения в бюджет, чтоб эти выплаты было из чего осуществлять.

В связи с этим, накануне нардеп Алексей Гончаренко направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку обращение с просьбой на протяжении семи дней собрать заседание Рады, чтобы рассмотреть проект постановления, который временно блокирует возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.

10.33 Видео береговых траншей, которые выкопали прямо на пляжах Крыма.

Ранее публиковались спутниковые снимки того, как в Крыму строятся укрепления - как на севере, так и на южном побережье полуострова.

10.31 Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в гимназии в российской Казани в 2021 году, приговорен к пожизненному.

Его жертвами стали 9 человек, в том числе - семеро детей.

Напомним, на суде свою вину Ильназ Галявиев признавал и заявлял, что смягчающих обстоятельств у него нет.

10.18 ФСБ публикует фото гражданина Украины Юрия Денисова, которого обвинили в подготовке убийства Владлена Татарского.

На кадрах - этот человек на паспортном контроле в аэропорту, в автомобиле и на пляже (видимо, фото взято из соцсетей).

Также в России показали его украинские права. Судя по ним, он прописан в Донецкой области (город Торез).

10.14 В Одессе на рынке 7 км двое мужчин напали на жительницу Вьетнама.

Они начали общаться с ней под предлогом обмена денег. Они силой связали ее и отобрали 10 тысяч долларов и 460 тысяч гривен.

Их оперативно задержала полиция, им грозит до 15 лет лишения свободы.

10.03 ФСБ утверждает, что убийство блогера Татарского вместе с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения.

Заявляется, что он через посредника и службу доставки передал ей взрывное устройство, находясь на территории России.

Российские силовики говорят, что Денисов прибыл якобы из Киева в феврале через Латвию в Москву, где "собирал сведения о Татарском" и снял квартиру рядом с местом, где проживал блогер.

3 апреля, после гибели Татарского, он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

09.53 Президент Франции Макрон, выступая в Нидерландах, заявил, что быть союзником США "не означает быть их вассалом", пишет BBC.

"Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно", - заявил Макрон.

Он также заявил, что выступает за статус-кво Тайваня. По его словам, "ничего не изменилось в поддержке Францией" этого статуса.

Он заявил, что Париж "поддерживает политику одного Китая и поиск мирного разрешения ситуации".

После полета в Китай Макрон стал больше говорить, что Европа не должна быть вассалом США. В частности, в интервью Politico заявлял, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.

09.49 В прифронтовых областях за минувшие сутки погибли четверо гражданских - один в Херсоне, один в Донецкой области и двое в Харьковской, сообщают местные администрации.

В Донецкой области после обстрела поселка Очеретино один погибший и двое раненных.

В Двуречной Харьковской области от обстрела погибли двое пенсионеров - мужчины 71 и 75 лет. Женщина 63 лет была госпитализирована. В целом по области есть повреждения частных домов и учебного заведения.

По Херсонской области за сутки было совершено 46 обстрелов, в том числе по Херсону. Повреждены жилые кварталы и завод, погиб один человек, двое получили ранения.

Подверглась обстрелу и соседняя Николаевская область - из РСЗО ударили по Очакову.

09.15 Украина недовольна оценками США, что контрнаступление не будет иметь большого успеха, пишет Politico.

Высокопоставленные украинские чиновники расстроены публикацией утечки, согласно которой Украина получит лишь " скромные территориальные выгоды" от запланированной операции.

Киев считает, что документ свидетельствует о том, что США в очередной раз недооценивают украинские военные возможности.

"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира", - сказал человек, постоянно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

Прогнозы "дают основания для подозрений" украинцев в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны, заявил представитель украинского министерства обороны.

"Комментарии ясно дают понять, что Соединенные Штаты и Украина не так синхронизированы, как заявляют обе страны спустя 14 месяцев после начала войны", - пишет Politico.

08.51 По Славянску ночью был ракетный удар из комплексов С-300, сообщил мэр Вадим Лях.

Пострадали школа, горводоканал и многоэтажки.

"Одна из них попала в ООШ-8. Пострадали также расположенные рядом многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, повреждены балконы. Второе попадание - возле горводоканала. Пострадали частные дома. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - сообщил градоначальник.

08.42 Митрополит Черкасский Феодосий (УПЦ) помещен под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Такое решение принял Сосновский районный суд Черкасс.

Несколько дней назад Феодосию объявили подозрение в "оправдании и глорификации вооруженной агрессии РФ". Повод - размещение на сайте Черкасской епархии статей со ссылкой на сайты РПЦ.

Феодосий вчера, 12 апреля, выступая в суде, прокомментировал дело.

По его словам, страница Черкасской епархии содержала ссылку на целый ряд православных сайтов. Эти ссылки сформировались автоматически, специальных распоряжений по этому поводу архиерей, по его утверждениям, не давал.

"Когда же он узнал о том, что у епархиального сайта такие ссылки, а это было еще до начала объявления подозрений и возбуждения уголовного дела против него, то этот недостаток был устранен", - цитирует Феодосия пресс-служба УПЦ.

По словам митрополита, "следствие либо само ошибается, либо сознательно вводит в заблуждение". Он считает дело против себя политическим и "звеном в атаке на Украинскую Православную Церковь".

08.21 Крайне знаковое заявление прозвучало вчера от Саудовской Аравии. Она выступила за контроль Дамаска - то есть, власти Башара Асада - над всей территорией Сирии.

"Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооруженных формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии", — подчеркивается в заявлении глав МИД обеих стран.

Это действительно поворотное заявление - поскольку Саудовская Аравия была одним из главных спонсоров гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году.

Эр-Рияд поддерживал различные группы повстанцев, включая Сирийскую национальную коалицию, Свободную сирийскую армию и другие вооруженные группы, которые боролись против правительства Башара Асада. Разгромить их удалось только после военной помощи РФ.

Напомним, что недавно при посредничестве Китая саудиты возобновили дипломатические отношения с Ираном. Теперь, похоже, та же история происходит с Сирией. Обе страны - союзники не только Китая, но и РФ по целому ряду вопросов.

Западные СМИ уже опасаются вхождения Саудовской Аравии - одного из крупнейших в мире поставщиков нефти - в орбиту Китая.

08.04 И еще ряд выводов из статьи Washington Post о переносе войны на 2024-й год.

1. Обе стороны достигнут лишь "незначительных" территориальных приобретений в результате военных действий. Причина - "недостаточно войск и припасов для эффективных операций".

2. Для украинской стороны продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и критике того, как ведется война, "повысив вероятность смены руководства".

3. Тупиковая ситуация также приведет к тому, что Украина проведет полную мобилизацию среди своего населения, отправив на передовую больше молодых людей.

Россия же будет вынуждена задействовать "деградированные резервы из-за сокращения боевой мощи" и тоже может провести еще одну волну мобилизации.

4. Украина, вероятно, усилит удары по территории России, и эта динамика вызывает беспокойство у некоторых американцев об эскалации войны со стороны РФ или передачи ей оружия Китаем.

07.52 В 2023 году мирных переговоров между Россией и Украиной не ожидается, а боевые действия продолжатся и в следующем году. Такие выводы газета Washington Post делает из "утечек Пентагона".

"Ожидается, что война продлится до 2024 года, и ни одна из сторон не добьется победы, и обе стороны откажутся вести переговоры", - говорится в статье со ссылкой на секретные документы.

Источник данных - Разведывательное управление Пентагона, больше известное как DIA. Его оценка маркирована в утечках как совершенно секретная.

07.44 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

В течение суток было отражено более 45 атак противника.

На Лиманском направлении - в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении - севернее Хромово и возле Богдановки и Предтечино. А также в самом Бахмуте.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларусиь. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.