В больнице скончались еще две жертвы ракетного обстрела Славянска 27 марта. Таким образом общее число погибших увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

В результате обстрела было 36 раненых, в том числе пятеро - в очень тяжелом состоянии. Двое из них не смогли выжить.

По данным полиции, несмотря на обстрелы в Славянск возвращаются местные жители.

Чтобы уберечь хотя бы детей, в Славянске решили лишать опекунских прав за отказ от эвакуации детей.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.