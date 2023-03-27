Сегодня, 27 марта, Славянск обстреляли российские войска. По предварительным данным, в результате удара есть погибший, пострадали еще 25 человек. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

По его словам, в результате удара разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Кириленко пишет, что РФ ударила по центру города около 10:30 двумя ракетами С300.

"Относительно количества жертв в Славянске информация меняется – идет спасательная операция. О ее ходе буду сообщать дополнительно", - отметил Кириленко.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий прилета.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.