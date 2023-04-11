Подводим итоги 412-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут.

В сводке Генштаба ВСУ сообщается, что атаки отбиваются.

Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин утверждает, что россияне уже контролируют 80% Бахмута. В то же время представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый назвал неправдивыми эти утверждения.

"Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что был на связи с командиром одной из бригад, которые защищают город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют намного больший процент территории Бахмута".

Череватый не уточнил, о каком именно проценте территории города идет речь.

При этом Пригожин подтвердил уже давно курсирующую информацию, что в помощь "Вагнеру" направлены подразделения российских десантников. По словам Пригожина российская регулярная армия действует на флангах Бахмута, а сама ЧВК сосредоточилась на продвижении внутри города.

Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы. С чем и связывают отход подразделений ВСУ из центра города в сторону западных кварталов.

Вчера воюющий в Бахмуте украинский боец с позывным "твой друг Стус" пишет, что на прошлой неделе были наиболее жестокие обстрелы.

"Мы дважды меняли место базирования, потому что в лучшем случае от него ничего не оставалось. Ту площадь города, которую мы контролируем, постоянно фаршируют из всего, что летит и стреляет. В своих попытках захватить город россияне выходят на пик", - рассказывает военный.

По его словам, "несколько недель регулярные войска со своими "Пионами" равняют все, что имело хоть какую-то форму и целостность". "Пока из нашей группы в 11 человек, в Бахмуте осталось только трое", - добавил боец.

Телеграм-канал "Бахмутский демон", который, как считается, ведут украинские военные, тоже воюющие на Бахмутском направлении, призывает "быть морально готовыми к разным новостям из Бахмута" и "не строить розовых замков".

В то же время какой-то конкретики по продвижениям РФ в Бахмуте за минувшие сутки нет - бои, как и в предыдущие дни, идут на подступах к западным кварталам города, а также к железнодорожному вокзалу.

При этом не очень понятная ситуация на флангах, прикрывающих дороги в Бахмут, по которым осуществляется доставка личного состава и боеприпасов. Если по ним усилился артиллерийский огонь, то коммуникация по ним стала намного более опасной, а это прямо сказывается на положении украинского гарнизона в городе.

На Лиманском направлении, согласно сводки ВСУ, бои близ населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.

Под Донецком - в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.

Российские самолеты Су-35 нанесли сегодня удары по Орехову и Гуляйполю в Запорожской области. Прилет был по предприятиям.

Повестки в России

В России Госдума одобрила сегодня в окончательном чтении законопроект о вручении повесток в армию в электронном виде.

Этот документ практически исключает, что получения повестки можно будет избежать. Новации следующие:

1. Повестка будет направляться не только в письменной, но и в электронной форме в системе "Госуслуги" (аналог украинской "Дии").

2. Если повестку принесли домой, то она будет считаться полученной, даже если ее вручили родственникам. Повестку могут принести на работу, но там ее нужно вручать лично.

3. Даже если военнообязанный не заходит в свой личный кабинет в "Госуслугах", либо вообще удалил там свой аккаунт, это никак не поможет, также как и другие действия, привычные уклонистам: отказ открывать дверь, переезд на новое место и т.д. Повестка считается врученной по истечении 7 дней с даты её размещения в новом реестре повесток.

4. Закрывается и опция "уехать за границу": с момента получения повестки и до момента похода по ней в военкомат выезд за пределы РФ военнообязанному будет запрещен.

5. Новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных. По логике, последних будут призывать только во время мобилизации, которой в России сейчас нет. Но, как показали события последнего времени, их также вызывают в военкоматы для "уточнения данных".

С другой стороны, чтобы их по итогу призвать, нужна мобилизация. Поэтому действительно походы в военкомат для тех, кто выходит за рамки призывного возраста, пока отправкой в армию для них закончиться не могут. Максимум - агитацией за подписание контракта с минобороны РФ.

Ужесточаются и санкции за отказ прийти по повестке.

За отказ получать повестку предусмотрен штраф 500-3000₽. То же самое за отказ пройти медкомиссию.

Если не явиться в военкомат без уважительной причины, то через 20 дней после даты, указанной в повестке, человеку запретят брать кредиты, регистрировать недвижимость и авто, регистрироваться как предприниматель или самозанятый, а также ограничат право управлять автомобилем.

То есть фактически "отпетлять" от повестки будет невозможно (либо придется уходить полностью на нелегальное положение).

Иными словами, в России планируют поставить на воинский учет максимальное количество мужского населения, увеличить количество срочников и сформировать мобилизационный резерв, который можно будет оперативно призвать. И меры для этого предпринимаются беспрецедентные, которые не используются пока даже в Украине (время от времени ходят слухи, что повестки будут рассылать через "Дию", но их власти опровергают).

В Украине же мобилизация идет своим ходом. Министр обороны Алексей Резников заявил, что план по призыву еще не выполнен.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили", - сказал Резников.

Кабмин Украины тем временем разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от их места жительства. То есть шаги по активизации призыва тоже делаются.

Контрнаступление ВСУ

К лету Украина станет получать танки Leopard-1 от Дании, всего речь идет об около 100 танках. Также, как сообщил и. о. министра обороны королевства Дании Троэлс Лунд Поулсен, в мае Украина может получить САУ CAESAR. Украинские военные уже учатся на полигонах в Дании.

Поульсен не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов западного производства будет принято "до лета" - после поставок МиГ-29 поляками и словаками.

Решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе", заявил министр, посетивший в понедельник Одессу. "Дания не собирается делать это наедине. Нам придется делать это вместе с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу", - сказал Поульсен.

Интересно, что министр обороны Резников пригласил в "Интернациональный легион" иностранных пилотов истребителей F-16. Он также пригласил в ВСУ специалистов по САУ и танкам, которые передают союзники.

"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, иностранный легион готов открыть двери", - добавил Резников.

Потенциально интересный момент - поскольку украинцы достаточно мало обучались работе на западной технике, власти, как видим, не исключают привлечение и западных военных. А они в свою очередь вряд ли смогут принять такие решения без одобрения своих правительств.

Как известно, Украина сейчас стремится получить от западных союзников истребители F-16. Однако сроки обучения на них составляют около четырех лет.

Но если на фронте сложится тяжелая для ВСУ ситуация, то таких решений от Запада исключать нельзя.

Такую ситуацию, к слову, не исключает американская разведка, о чем пишет "Вашингтон пост". Газета со ссылкой на утечки Пентагона пишет, что успех украинского контрнаступления сомнителен - из-за проблем с техникой и боеприпасами у ВСУ и российских укреплений.

Детальнее эту проблему "Страна" анализировала здесь.