В конце минувшей недели в соцсетях появились документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО, а также отчетов разведки на разнообразные темы.

Часть файлов касаются военной помощи Украине, обстановки на фронте и подготовки готовящегося наступления Киева. Другие содержат информацию о странах Ближнего Востока и Китая, а также слежке американцами за союзниками.

Показательно, что власти США фактически признали подлинность документов. Их активно публикуют западные СМИ. В Москве утечки назвали "интересными", хотя многие российские военные блогеры подозревают, что эти документы могут быть американской дезинформацией. В Украине же говорят о российской "дезе".

Но, тем не менее, повторимся в Вашингтоне подлинность документов фактически признали и обсуждают утечку со всей серьезностью. Какая именно информация содержится в этих документах и насколько они достоверны разбиралась "Страна".

Как появились "файлы Пентагона"

Первой о документах под грифом "совершенно секретно" написала газета The New York Times.

Журналисты американского издания обратили внимание на то, что интернет-платформы, в том числе Telegram, Twitter и 4chan, заполонили конфиденциальные материалы Пентагона о войне в Украине, помощи США и готовящемся весеннем наступлении ВСУ.

Также сообщалось, что первоисточником информации мог стать ныне отключенном сервере Thug Shaker Central в сети Discord. У этого сервера было всего около 20 активных пользователей очень консервативных взглядов, которые обсуждали друг с другом видеоигры, музыку, православие (Discord популярен среди геймеров).

Документы выкладывались в виде слайдов, на которых изображены графики и таблицы. Но это, судя по всему, лишь малая толика того, что попало в открытый доступ через разные платформы. В течение нескольких дней западные СМИ анализировали архив документов, который составлял по меньшей мере 50 страниц (такую цифру давала Washintton Post).

Причем сейчас в Сети можно найти лишь небольшую часть этих документов, которые были обнародованы в самые первые дни. Остальной массив информации из открытого доступа удален, и материалы оттуда порционно выходят в американских СМИ, у которых, видимо, документы из утечки все же имеются.

То есть, если файлы в интернете и были, то оказались оперативно оттуда подчищены.

Власти США уже фактически признали подлинность документов и заявляют, что ведут расследование утечки.

Как заявил в понедельник помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, Пентагон "работает над определением масштабов утечки секретной информации", а некоторые из просочившихся документов "включали разведывательные данные, связанные с войной в Украине".

"Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также все еще пытаемся оценить, что там может быть", – добавил Мигер.

Де-факто подтвердила утечку и администрация Байдена.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что "эта информация не имеет отношения к открытому доступу. Ей нечего делать на первых страницах газет или на телевидении". По его словам, власти США пока не могут сказать, купирована ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация каких-то еще таких данных.

Крупнейшие медиа со ссылкой на чиновников также сообщают, что документы подлинные, хотя в некоторых местах и сфальсифицированные.

Основная часть контента утечек посвящена Украине, но есть и моменты, которые касаются других стран - Южной Кореи, Израиля, Египта, ОАЭ. Причем часто также в связке с Украиной и Россией.

Например, корейских и египетских чиновников прослушивали во время обсуждений о поставках снарядов для Киева или Москвы. Также заявлялось, что Арабские Эмираты и Россия договорились работать вместе против спецслужб США и Великобритании

Разберемся, что важного в документах было сказано об Украине.

Вооружения от Запада для Киева

В файлах подробно описывались поставки оружия Украине - с указанием сроков и номеров бригад-реципиентов на январь-апрель.

Согласно документам, Киев для готовит для наступления 12 бригад, из которых три проходят тренировку в Украине, девять — в странах Запада под руководством инструкторов из США. Из этих девяти бригад шесть будут готовы к 31 марта, а остальные - к 30 апреля. По словам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4000 до 5000 военнослужащих.

Также в "файлах Пентагона" указывается, что в общей сложности для девяти бригад требовалось более 250 танков и более 350 механизированных машин. Указано, какие бригады из них получают и сроки поставок.

Указывается, что украинское командование намерено задействовать 253 танка, 381 единицу гусеничной техники, 480 единиц колесной, 147 артиллерийских установок и 571 HMMWV — "высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство" — из стоящих на вооружении преимущественно американской армии.

На скриншоте ниже - информация, потенциально наиболее интересная из всего архива: сколько каких вооружений от стран НАТО поступило в украинские военные части с указанием их номеров. Публикацию этих данных New York Times назвала "прорывом российской разведки".

Состояние ВСУ, дефицит ПВО и потери

Состояние украинской армии авторы документов оценивают как истощенное. Недавно просочившийся документ говорит о настроениях в рядах ВСУ следующее:

"Многие командиры и солдаты уже знают: трудная борьба с Россией истощила украинские войска и технику, из-за чего война с каждым днем затягивается, и это дает преимущество более крупным российским вооруженным силам".

Истощение выражается еще и оружейном аспекте. К маю, говорится в файлах, у Украины закончатся ракеты ПВО советского производства. Отсюда делается вывод, что украинская ПВО сможет выдержать еще только две-три волны массированных ударов.

Так, если верить документам, которые цитирует Wall Street Journal, Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук" уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов.

Также отмечается, что заканчиваются и ракеты для западных систем ПВО, которые уже есть на вооружении Украины.

О том, что боеприпасы для советских систем ПВО заканчиваются, было известно давно. Но в утечках впервые прозвучали прогнозные сроки исчерпания этих возможностей.

То есть на Западе подвели к достаточно важному выводу - российская осенне-зимняя кампания ударов по Украине вызвала не только проблемы с энергетикой (их влияние на фронт пока непонятно), но и исчерпания запасов украинской ПВО, которую западные аналоги компенсировать чисто количественно пока не в состоянии.

Вероятно поэтому участились запросы о передаче Украине боевых самолетов НАТО: они могут сбивать вражеские ракеты и заменить собой частично комплексы противоракетной обороны.

Авиации у Альянса относительно много, а вот с системами ПРО-ПВО дефицит более серьезный - их в НАТО не успевают производить даже для собственных нужд.

Другой вопрос, что передать Киеву самолеты - проблематично с точки зрения эскалации с Россией, чего в странах Альянса не хотят. Самолеты, как и ракеты ATACMS, к которым мы еще вернемся ниже, также являются наступательным оружием, способным наносить удары вглубь территории РФ.

Также существует технический момент - украинцы не готовы пока пилотировать натовские самолеты, и обучение займет долгие месяцы, а то и годы, когда ситуация на фронте может уже быть иной. Правда, есть вариант посадить за штурвалы западных пилотов под видом добровольцев. Об этом недавно заявил министр обороны Резников. Но пока нет признаков, что на это согласится Запад.

Одна из самых противоречивых частей — данные о потерях.

В первой версии слива указывается, что погибли от 16 000 до 17 500 российских солдат, а Украина потеряла 71 500 военнослужащих.

Во второй версии, пишет CNN, что по состоянию на февраль российские войска потеряли 43 000 погибшими (всего, с учетом раненых — от 189 500 до 223 000 человек). Отметим, что это многократно меньше, чем дает украинский Генштаб, который сообщает о гибели почти 180 тысяч россиян.

Украина же потеряла до 17 500 убитых (всего с учетом раненых и санитарных потерь — от 124 500 до 131 000 человек).

CNN объясняет этот разнобой попытками фальсификации изначально слитых в Сеть документов. "Документ с цифрами жертв, например, был изменен в последние недели, чтобы более чем вдвое сократить число погибших россиян, прежде чем он стал распространяться по пророссийским каналам Telegram", — говорится в статье.

Были затронуты и потери под Бахмутом - сообщалось, что руководство Украины во избежание окружения перебросило туда в феврале элитные подразделения ГУР.

Контрнаступление ВСУ и вопросы к нему

В очередном документе "утечки" обсуждается контрнаступление ВСУ. Причем в довольно пессимистическом ключе: США сомневаются, что оно будет успешным, говорится в анализе Washington Post.

Проблемы Украины с концентрацией войск, боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ "значительно не оправдают" ожиданий по контрнаступлению. Попавший в Сеть документ предупреждает о "недостатках формирования и обеспечения сил" и вероятности, что контрнаступление приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям".

Стратегия Киева вращается вокруг возвращения территорий на востоке Украины с одновременным продвижением на юг в попытке перерезать сухопутный мост в Крым.

Но в документе говорится, что мощь укрепленной российской обороны в сочетании с "постоянными недостатками украинской подготовки и снабжения боеприпасами, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".

Информация была предоставлена как агентурой, так и радиотехнической разведкой по линии ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Собеседники газеты среди официальных лиц США добавили, что такие прогнозы были подкреплены и оценками Национального совета по разведке. По ним Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько прошлой осенью в Харьковской и Херсонской областях.

После того, как был составлен просочившийся в Сеть документ, власти США провели переговоры с украинскими лидерами - "чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям".

Одна из таких встреч произошла в середине марта, на ней присутствовали глава генштаба Марк Милли, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности; министр обороны глава Пентагона Ллойд Остин и их украинские коллеги.

Также США провели командные учения с украинскими военачальниками. Выяснилось, что чрезмерное рассредоточение сил может слишком сильно растянуть линии снабжения, что затруднит удержание отвоеванной территории.



По словам официальных лиц США, маловероятно, что сухопутный мост в Крым будет перерезан. Но Соединенные Штаты надеются, что отдельные успехи контрнаступления смогут хотя бы угрожать передвижению российской техники по крымскому коридору.

Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с WP не стал оспаривать этих данных, но указал на задержки поставок западной военной помощи.

"Наиболее критической частью является задержка уже обещанных систем, что задерживает подготовку вновь сформированных бригад и контрнаступление в целом", - заявил представитель украинских властей.

Другой украинский чиновник сообщил, что просочившиеся документы вряд ли помешают запланированному контрнаступлению:

"Все знают, что у нас мало боеприпасов — об этом открыто говорят президент и министр обороны. И с ноября всем было очевидно, что следующее контрнаступление будет направлено на юг, сначала на Мелитополь, а потом на Бердянск. Но точное место мы можем изменить за неделю до начала".

К слову, не так давно украинские власти начали продвигать тезис, что "решающего" характера украинской контратаке придавать не нужно, и что это "российские нарративы" (об этом, в частности, говорила замминистра обороны Анна Маляр).

Это косвенно совпадает с тем, о чем говорится в документах: что США в середине марта предупредили Киев о своих не слишком оптимистических ожиданиях. Не исключено, что и украинские власти начали после этого постепенно занижать ожидания общественности.

Прослушка Зеленского

Самый скандальный момент в документах связан с прослушкой Зеленского, которую, если верить утечкам, ведут американцы (к слову, Офис президента до сих пор этих заявлений не комментировал).

Данные радиотехнического наблюдения показали, что президент в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России" с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Эти данные, как считает CNN, могут объяснить нежелание США предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности - из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России.

В утечках отмечается, что такие удары могут спровоцировать Китай стать на сторону РФ в этом конфликте. Пекин может использовать украинские удары по целям в глубине России "как возможность выставить НАТО агрессором и может увеличить свою помощь России, если сочтет атаки значительными".

Возвращаясь к прослушке Зеленского - мы уже анализировали, что она означает. Безотносительно того, правдива эта информация или нет, выводы, которые делают по этому поводу американские СМИ, выглядят сомнительно.

А именно - тезис о том, что США опасаются давать Украине дальнобойные средства поражения, чтобы Украина не начала ими по собственной инициативе обстреливать Россию и не вызвала ответную открытие военной помощи со стороны Китая.

У Киева с весны есть на вооружении "Хаймарсы", которые могут обстреливать Белгород, но не делают этого. Это значит, что Киев придерживается договоренностей о неиспользовании западных вооружений по международно-признанной территории РФ. Или же установки напрямую контролируются США и автоматически блокируют удары с наведением на Россию. Либо и то, и другое.

Не так давно глава генштаба США Милли говорил о том, что ракеты, бьющие на 300 километров, находятся в дефиците у самих американцев. А также ссылался на некие политические причины отказа передавать их Украине.

Вариантов, какие это причины, не так уж много.

Очевидно, что такие ракеты Киев мог бы применить в первую очередь не по Брянску или Воронежу, а по российской логистике в Крыму и на всем протяжении используемого Россией сухопутного коридора. Что не является международно-признанной территорией РФ. Но, видимо, является для Москвы той "красной линией", которую американцы пока опасаются пересекать.

К слову, как следует из публикаций западных СМИ со ссылкой на секретные документы, американцы прослушивают не только Зеленского, но и сотрудников СБУ.

Так, The Economist пишет, что "агенты СБУ" могли стоять за попыткой взорвать российский радиолокационный самолет А-50У на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси (26 февраля самолет атаковали дроны со взрывчаткой, повредив ему антенну и носовую часть).

При этом, по данным The Economist, украинские власти не знали о планах "некоторых агентов СБУ, поскольку они действовали вопреки приказам. США об этом узнали, прослушивая разговоры сотрудников СБУ".

Как США следят за Россией и полем боя

Также из утечек становится известно, что США используют в Украине секретную спутниковую систему LAPIS. И ее раскрытие может сделать эту систему слежения более уязвимой для противодействия россиян.

К слову, как следует из документов, США изучают сбой в работе систем спутникового наведения "умных" бомб JDAM, который произошел в Украине. Среди причин рассматриваются действия российских сил.

В то же время американские журналисты делают ряд комплиментарных для своей разведки выводов.

Газета Washington Post, анализируя "бумаги Пентагона", пишет, что "разведывательное сообщество США настолько глубоко проникло в российскую армию и ее командование, что может заранее предупреждать Украину о нападениях и достоверно оценивать сильные и слабые стороны российских сил".

Например, США знали, что минобороны России в определенный день февраля планировало два удара по позициям украинских войск, а также по дюжине энергетических объектов и мостов.

Также спецслужбы США, как следует из документов, осведомлены о внутренних планах российской военной разведки. В одном документе описывается, как ГРУ планирует пропагандистскую кампанию в Африке с целью настроить общество против лидеров стран, поддерживающих помощь Украине, дискредитировать США с Францией, а также Зеленского.

Кроме того, сообщается, что американцы прослушивали "вагнеровцев" и узнали об их попытках купить оружие в Турции.

Реалистичны ли эти утечки?

Есть три основных взгляда на проблему.

1. "Файлы Пентагона" реальны - такую точку зрения отстаивают крупнейшие американские СМИ. Они пишут о том, что официальные лица и Вашингтона, и Киева теперь борются с последствиями утечек, а ВСУ даже меняют боевые планы по контрнаступлению.

Кроме того, свои возмущения высказывают и союзники, включая тех, кто пока в утечках не всплыл - европейцы. Они опасаются, что есть серьезные пробелы в американской безопасности, и Россия или какой-то другой потенциальный противник смогли узнать много закрытой информации о военных планах Украины. Что составляет угрозы грядущему контрнаступлению ВСУ.

Базовая версия американских журналистов - документы выложила в сеть российская разведка.

2. Второй взгляд - официальный украинский. В Офисе президента заявили, что это искаженная россиянами информация, которая собрана из открытых источников. Намекая, что это не имеющий отношения к реальности российский вброс и "фотошоп" с целью рассорить союзников.

При этом сама же Банковая на днях провела Ставку, где обсуждались "мероприятия по предупреждению утечек информации". То есть проблема на самом деле как минимум существует. Западные СМИ также сообщали, что в Украине крайне раздражены утечками (официально это Киев нигде не подтверждал).

3. Третий взгляд - российский.

Официально в РФ не оценивали правдивость утечек. Песков назвал их "интересными" и заявил, что Москва и раньше была в курсе о военной помощи странами Запада Киеву. По поводу слежки американцев за Зеленским в Москве выразили мнение, что "этого нельзя исключать". В то же время российские военные телеграм-каналы уже предполагают, что это не утечка из Пентагона, а намеренно слитая американцами в Сеть дезинформация с целью ввести в заблуждение российское командование.

Так или иначе, но можно констатировать достаточно нетипичную реакцию как американских властей, так и крупнейших западных СМИ по поводу этих утечек.

Как правило, если подобные инциденты со "сливом" реальных документов имеют место, то власти, как минимум не подтверждают их подлинность (а чаще всего - прямо отрицают). Да и крупнейшие американские СМИ не очень охотно подсвечивают "неудобные темы". Как пример можно привести скандал с заявлениями журналиста Сеймура Херша о причастности американцев к подрыву "Северных потоков", о котором СМИ писали довольно скупо и с большой долей скепсиса.

А в данном случае все по другому. СМИ активно пишут, а Пентагон и Белый дом фактически подтверждают подлинность утечки.

Из этого рождается две версии.

Первая (о чем говорят в России) - это намеренно слитая дезинформация, чтобы породить неправильную оценку ситуации у российского командования. Впрочем, если это и так, то не очень понятен смысл этого слива. В чем именно россиян хотели ввести в заблуждение? Притупить их бдительность по поводу грядущего украинского контрнаступления, показав, что американцы не верят в его успех? Обнадежить насчет исчерпания запасов для советских систем ПВО, которые находятся на вооружении Украины? Во-первых, это выглядит достаточно "грубой" и хорошо читаемой попыткой. А во-вторых, в таком случае, утечки бы носили точечный характер и касались бы нескольких конкретных моментов, а не вываливался огромный массив данных, которые к основным темам отношения не имеют (например, про прослушку Зеленского).

Вторая - документы подлинные, но их слив либо изначально был организован самими американцами, либо он произошел несанкционировано, но затем в Вашингтоне увидели возможность использовать документы в своих целях.

В каких именно - предположений может быть много. Об одной мы уже писали выше - показать всем, что пытаются ограничивать планы ВСУ по ударам вглубь российской территории и не настроены на эскалацию (и для этого даже прослушивают совещания у президента Украины). В довольно "крутом" виде показывается американская разведка, которая имеет доступ к информации из российских штабов. Также много внимания уделено проблемным моментам в украинской армии, которые, если контрнаступление ВСУ не принесет ожидаемых успехов, могут стать дополнительным обоснованием необходимости возвращения к переговорному процессу. Если, конечно, по этому вопросу изменится стратегический подход руководства США, который сейчас, напомним, заключается в том, что время для переговоров с Россией не настало и мир не может быть заключен на условии сохранения за Россией контроля над захваченными ею украинскими территориями.

Но это, повторимся, если верна версия о контролируемом сливе или о том, что весь массив слитых документов уже установлен, зафиксирован и ничего более серьезного, что могло бы ударить непосредственно по американской власти, не появится. Если же будут появляться все новые и новые документы (как это было с дипломатическими депешами американских дипломатов от Джулиана Асанжа и Викиликс), то ситуация может принять совсем иной оборот.