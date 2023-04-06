Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал главные условия для контрнаступления украинской армии.

Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

По его словам, "когда пазл сойдется, тогда все начнется":

продолжается накопление оружия и соответствующей техники для контрнаступления;

украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции;

Генштаб продолжает планирование контрнаступления с учетом всех возможных факторов;

учитывается информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние армии РФ.

Ранее мы писали, что, по данным Reuters, Украина готовит 40 тысяч бойцов для освобождения территорий.

Также сегодня в публикации CNN говорилось, что удары по российским логистическим узлам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта позволят понять, на каком направлении начнется контрнаступление ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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